مدينة خاباروفسك الروسية تنظم ثامن احتجاج لها ضد الرئيس بوتين

(رويترز)

تظاهر الآلاف فى شوارع مدينة خاباروفسك بأقصى شرق روسيا، اليوم السبت للاحتجاج على طريقة معالجة الرئيس فلاديمير بوتين لأزمة سياسية إقليمية والاشتباه بتسميمه أشد معارضيه.

وهتف المحتجون" بوتين احتسى بعض الشاي" أثناء سيرهم فى الشارع الرئيسى بالمدينة فى إشارة إلى قضية السياسى المعارض اليكسى نافالنى الذى أصيب بإعياء شديد هذا الشهر بعد احتسائه قدحا من الشاى فى مقهى بالمطار.

ونقل نافالني(44 عاما) جوا إلى ألمانيا الأسبوع الماضى بعد انهياره أثناء رحلة إلى موسكو من مدينة تومسك فى سيبيريا. ويرقد نافالنى حاليا فى غيبوبة فى مستشفى ببرلين.

وبدأ سكان خاباروفسك الواقعة على بعد 6110 كيلومترات شرقى موسكو فى تنظيم تجمعات أسبوعية بعد اعتقال سيرجى فورجال حاكم المنطقة الذى يحظى بشعبية فى التاسع من يوليو تموز بسبب اتهامات بالقتل ينفيها.

ويقول أنصاره إن اعتقاله ناجم عن دوافع سياسية. ورفع المحتجون خلال التجمع لافتات تدين "القمع" و"الاستبداد" وطالبوا بالإفراج عن فورجال والسماح بعودته للمدينة.