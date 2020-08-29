وكان المتحدث باسم مجلس الأمن الأمريكي لدى البيت الأبيض جون إليوت قد كشف مؤخرا أنه تم توجيه دعوة إلى الرئيس الصربي، ورئيس وزراء إقليم كوسوفو، للحضور إلى البيت الأبيض في 4 سبتمبر المقبل لإجراء مفاوضات.

وتعترف أكثر من مائة دولة عضو في الأمم المتحدة و22 من دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين بكوسوفو منذ إعلان الإقليم استقلاله عن صربيا في عام 2008، بعد سنوات من حرب دامية بين الصرب والألبان انتهت مع دخول قوة من حلف شمال الأطلنطي /الناتو/ إلى أراضي الإقليم ووضعه تحت إدارة الأمم المتحدة، في منتصف عام 1999.

وترفض صربيا بشدة الاعتراف باستقلاله إقليم كوسوفو، الأمر الذي يحجب أمامها أفق العضوية في الاتحاد الأوروبي.