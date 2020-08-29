محافظ كفر الشيخ: تطوير وتأهيل حدائق قناطر ادفينا وإقامة مشروعات على أراضى الدولة بمطوبس

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عددا من شوارع مدينة مطوبس، رافقه خلالها عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، مشيداً بمستوى النظافة بالمدينة، وتفقد قناطر إدفينا موجهاً بسرعة رفع المساحة لإعادة تطويرها لتكون متنفساً لأبناء مطوبس والمحافظة والمحافظات المجاورة، كما عاين قطعة أرض، وتفقد طريق الخليج، واستمع لأهالي قرية الروس، مؤكداً أن مشروع الصرف الصحي بالقرية سيتم الانتهاء منه خلال 3 شهور، وتعقبها أعمال الرصف بالقرية .

كما عاين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عددا من أراضي الدولة بمدينة مطوبس مقرراً إقامة مشروعات خدمية في أرض أملاك الدولة بمدينة مطوبس، موجهاً بإزالة الإشغالات ، وتطبيق القانون على المخالفين ، مشيداً بالتزام أصحاب المحال ،لعدم استغلال الشوارع.