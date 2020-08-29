محافظ القليوبية يفتتح ويضع حجر أساس لـ13 مشروعا خدميا بـ769 مليون جنيه.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

استكمل اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية افتتاح عدد من المشروعات الخدمية علي ارض المحافظة، في اطار احتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومى، حيث قام المحافظ اليوم بافتتاح وتفقد ووضع حجر الأساس لعدد 13 مشروعا خدميا في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والطب البيطرى.

وأكد المحافظ أن القليوبية من بين المحافظات التي لها نصيب كبير من تنفيذ المشروعات تخطي الـ35 مليار جنيه خلال الست سنوات الماضية، ونتج عن ذلك طفرة كبيرة في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين لاسيما في مشروعات الصحة والتعليم والطرق والكباري والإسكان والكهرباء والمياه والصرف الصحى.

وبدأ المحافظ الجولة بوضع حجر أساس مدرسة الشهيد مصطفى عطايا عبد الصبور بمدينة كفر شكر (توسع) بتكلفة 5 ملايين جنيه وتحتوى على 12 فصل حيث تابع المحافظ العمل بالمدرسه وتحدث الي مهندسي الموقع وامر بتسليم المدرسه في موعدها خلال 6 اشهر طبقا للجدول الزمني كما حرص المحافظ علي التقاط الصور التذكارية مع العمال والمهندسين لتشجيعهم وتحفيزهم علي العمل.

وتابع المحافظ الجولة بمدينة كفر شكر بتفقد مستشفى كفر شكر المركزى (بتكلفة 220 مليون جنيه، تطوير شامل واستحداث مبانى، وتشتمل المستشفى على 29 حضانة للأطفال المبتسرين، و20 سریر عناية مركزة، وقسم استقبال وطواريء، وقسم عمليات، وقسم مناظير، وقسم الكلى ويحتوي على 42 ماكينة للغسيل الكلوي، إلى جانب العيادات الخارجية للتخصصات الطبية المختلفة، وأقسام الأشعة ومنها الأشعة العادية والموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية، والمعامل بأنواعها المختلفة وبنك الدم، وأجنحة إقامة مختلفة منها المجاني والاقتصادي والفندقى).

وفي مدينة كفر شكر افتتح المحافظ مبنى الوحدة المحلية بالبقاشين (احلال وتجديد) بتكلفة 2 مليون جنيه، كما تم افتتاح مدرسة محمد اسامة عمارة الاعدادية بقرية الزمرونية (جديد) بتكلفة 7 ملايين جنيه وتحتوى على 9 فصول.

واستكمل المحافظ الجولة بمدينة قليوب حيث قام المحافظ بوضع حجر اساس مدرسة عبد الحليم مامون تعليم اساسي بقرية قلما ( توسع) بتكلفة 6 ملايين جنيه وتحتوى على 17 فصلا.

وفي قطاع الصرف الصحى تفقد المحافظ محطة صرف صحي كفر أبو جمعه بتكلفة 11 مليون جنيه والمتوقع الانتهاء منها فى اكتوبر القادم، كما تفقد المحافظ محطة صرف صحي أبو سنه بتكلفة 22 مليون جنيه والمتوقع الانتهاء منها فى نهاية سبتمبر القادم.

كما قام المحافظ اليوم بوضع حجر اساس مدرسة ميت حلفا تعليم اساسى (جديد) بتكلفة 8 ملايين جنيه وتحتوى على 22 فصلا، واختتم المحافظ مشروعات مدينة قليوب بتفقد توسعات محطه مياه قليوب بكوم اشفين حيث إن طاقة المحطة 68 الف م3/يوم لتصبح الطاقة الاجمالية للمرحلتين 136 الف م3/يوم بتكلفة 200 مليون جنيه وتبلغ نسبه التنفيذ 70% والمتوقع الانتهاء منها فى مارس 2021.

وتابع المحافظ جولته بحي شرق شبرا الخيمة حيث افتتح مدرسة احمد شوقى الاعدادية بحى شرق شبرا الخيمة (توسع) بتكلفة 6 ملايين جنيه ويبلغ عدد الفصول 18 فصلا، كما تفقد المحافظ المحطة الوسيطة بمنطقة القطاوى بحي شرق شبرا الخيمة (على مساحة 2 فدان بتكلفة 25,5 مليون جنيه تقريبا، وتستوعب 2500 متر مكعب يوميا من القمامة).

واختتم المحافظ الجولة بحي غرب شبرا الخيمة حيث افتتح المحافظ مدرسة شبرا الخيمة تعليم اساسى (توسع) بتكلفة 5 ملايين جنيه وتبلغ عدد الفصول 16 فصلا.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد مجزر نصف الى بحى غرب شبرا الخيمة بتكلفة 17 مليون جنيه حيث شدد المحافظ علي ضروة دفع الأعمال وتسليم المشروع خلال شهرين.

وجاءت الجولة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر والأستاذ مجدى نجاح رئيس مدينة قليوب والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة والدكتور عثمان شعلان رئيس حى غرب شبرا الخيمة والأستاذ طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى والدكتورة أمل العسيلى وكيل وزارة الطب البيطري والمهندسة هالة شندى مدير عام الأبنية التعليمية.