محافظ الدقهلية يشجع المواطنين للتصالح بمخالفات البناء بتخفيض 20٪

الدقهلية - فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتحفيز وتشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح ودفع جدية التصالح بنسبة 25%، مشيرا إلى أنه تقرر تخفيض 20% من سعر متر أرض التصالح تخفيفا وتيسيرا على المواطنين وتشجيعهم، كما أكد المحافظ ضرورة الاهتمام بملف تقنين واضعى اليد على أملاك الدولة، مشيرا إلى أن الدقهلية حققت حتى الآن المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى ملف تقنين واضعى اليد على أملاك الدولة، موجها الشكر للقائمين على المنظومة مطالباهم ببذل المزيد من الجهد.

وأشار مختار، لـ"اليوم السابع"، إلى أن ما يتم من تصالح هو ضرورة للحفاظ على أراضى الدولة، واستغلالها الاستغلال الأمثل فى مشروعات النفع العام التى يحتاجها المواطنون بالفعل والتى تمثل حاجة ملحة لهم.

وتابع مختار أنه تم الانتهاء من توقيع واعتماد عدد 1801 عقد من عقود التقنين لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة على مستوى المراكز والمدن والأحياء والقرى بمحافظة الدقهلية، وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه تم تسليم أكثر من 90% من تلك العقود للمواطنين بنطاق المحافظة، وأضاف أنه يجرى حاليا الإعداد للانتهاء من توقيع واعتماد ما يقرب من 100 عقد آخر.