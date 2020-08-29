اليوم السابع
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متطرفون يمنيون في السويد يحرقون نسخة من القرآن الكريم

السبت، 29 أغسطس 2020 12:55 ص
متطرفون يمنيون في السويد يحرقون نسخة من القرآن الكريم القران الكريم
رويترز

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قالت الشرطة السويدية إن أعمال شغب اندلعت يوم الجمعة في مدينة مالمو بجنوب البلاد حيث تجمع ما لا يقل عن 300 شخص للاحتجاج على أنشطة مناهضة للإسلام.

وذكر متحدث باسم الشرطة أن المحتجين رشقوا رجال الشرطة بكل ما طالته أيديهم كما أُضرمت النار في إطارات سيارات. وكان متطرفون يمنيون قد أحرقوا في وقت سابق من يوم الجمعة نسخة من القرآن في مالمو.

وقال المتحدث " لم نسيطر على الوضع ولكننا نعمل بقوة للسيطرة عليه.

"نرى أن هناك صلة بين ما يحدث حاليا وما حدث في وقت سابق اليوم".

وأضاف أن المظاهرات تصاعدت في نفس المكان الذي أحرق فيه اليمنيون المتطرفون القرآن.

وقالت صحيفة آفتونبلاديت إن مالمو شهدت عدة أنشطة مناهضة للإسلام يوم الجمعة من بينها قيام ثلاثة رجال بركل نسخة من القرآن فيما بينهم في ميدان عام.

وأضافت الصحيفة أن الاحتجاجات المناهضة للإسلام وقعت بعد رفض منح راسموس پالودان زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنمركي اليميني المتطرف تصريحا لحضور اجتماع في مالمو وتم منع دخوله عند الحدود السويدية.


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السويد

المسلمين في السويد

مالمو

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