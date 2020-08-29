اليوم السابع
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متحدث "الكهرباء" لـ"90 دقيقة": إعادة الحساب بتعريفة الشريحة الأعلى عند زيادة الاستهلاك

السبت، 29 أغسطس 2020 10:24 م
متحدث "الكهرباء" لـ"90 دقيقة": إعادة الحساب بتعريفة الشريحة الأعلى عند زيادة الاستهلاك أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء
كتب محمد عبد المجيد

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قال أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، إن الفاتورة التقليدية القديمة لا يوجد بها التكنولوجيا الدقيقة في متابعة استهلاك العدادات الذكية، لأنه عند زيادة الاستهلاك تزداد قيمة الكهرباء، قائلاً: "أنا لو استهلكت أكثر من الـ100 كيلو الخاصة بالشريحتين الأولى والثانية، ويتم إعادة حساب الاستهلاك من جديد على الشريحة الجديدة".

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، خلال مداخلة ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، والذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال، العداد مسبوق الدفاع يتعامل بنفس التعريفة، لكنه دقيق جدًا لعدم تدخل العنصر البشرى، وأنه يبلغ المستهلك من خلال الشاشات الموجودة بالعداد يوضح بها الشريحة التي يتعامل بها وحساب الاستهلاك خطوة بخطوة.

وأشار أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، أنه لا يوجد أي غرامات تطبق على الفواتير، عند الانتقال بين الشرائح، وأن فروق الحساب التي تحدث عند الانتقال بين الشرائح يتم تحصيلها عند قيام العميل بشحن الكارت، و ثم يقوم العداد بتصفير الأرقام من جديد مع انتهاء فترة المحاسبة، لأن موعد التركيب يختلف من شخص إلى أخر. 

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العدادات الذكيه

وزاره الكهرباء

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العدادات الذكية

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