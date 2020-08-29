مباحث الأموال العامة تضبط 6 قضايا بقيمة 19 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضى

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (6) قضايا (نصب وإحتيال على المواطنين- نصب سفريات- تزوير أوراق رسمية- تحويلات مالية غير مشروعة- إحتيال مصرفى- كسب غير مشروع) مُتهم فيها عدد (10) أشخاص، ضُبط فيها مستندياً (19مليون جنيه)تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.