كلية التربية والطفولة بالإسكندرية تنظم فاعلية للتوعية لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة

الإسكندرية - أسماء على بدر

تنظم كلية التربية للطفولة المبكرة لجامعة الإسكندرية ، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة اليونيسيف، ووزارة التربية والتعليم، تدريبات دورة "التوعية لدمج الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة فى التعليم لتدريب وتأهيل المدارس الابتدائية"، والتى تبدأ فى الأول من سبتمبر، وذلك فى ظل بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية ووزارة التربية والتعليم لتدريب المدارس الدامجة ، وتحت رعاية الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، وذلك ضمن مشروع التوسع فى اتاحة التعليم وحماية الأطفال المعرضين للخطر.

ومن جانبها أعربت الدكتور هدى بشير عميد الكلية والمشرف العام على التدريب، عن سعادتها بإختيار كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الاسكندرية لاستكمال التدريبات بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ووزارة التربية والتعليم بما يحقق استفادة لقطاعات عريضة من مدرسى الدمج بكافة محافظات مصر.

ووجهت الدكتور أمل محمد أحمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المدربين بضرورة الالتزام التام بالإجراءات الإحترازية والتنبيه على المتدربين بإتخاذ كافة الاحتياطات لضمان سلامتهم وسلامة المشاركين فى التدريب مع توفير كافة أدوات التعقيم اللازمة خلال فترة انعقاد الدورة.

جدير بالذكر ان التدريبات تشمل محافظات اسيوط وسوهاج وقنا والبحيرة والغربية ومرسى مطروح والاسكندرية وتم تقسيمها على ثلاث مراحل كل مرحله ثلاثة أيام، بحيث لا تتعدى سعة القاعة التدريسية عدد 15متدرب.