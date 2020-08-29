كاليفورنيا تحظر بيع منتجات التبغ المنكهة بداية من يناير.. وغرامة للمخالفين

كتبت رباب فتحى

قالت شبكة "سى بي إس نيوز" الأمريكية، إنه اعتبارًا من 1 يناير، سيكون بيع معظم منتجات التبغ المنكهة في كاليفورنيا غير قانوني. ووقع الحاكم جافين نيوسوم على قانون حظر التبغ المنكه، والذي طوره السيناتور جيري هيل إلى حد كبير "لمواجهة الزيادة غير المسبوقة في استهلاك النيكوتين للشباب".

وبموجب القانون الجديد، لن يتم توجيه تهم جنائية لتجار التجزئة لبيع السجائر المنكهة أو خراطيش السجائر الإلكترونية، ولكن يمكن تغريمهم حتى 250 دولارًا للقيام بذلك. ويستهدف القانون على وجه التحديد النكهات الحلوة ، بما في ذلك الفاكهة والشوكولاتة والحلوى ، بالإضافة إلى النكهات التقليدية مثل المنثول والنعناع.

وقالت الشبكة إن الحظر لا يشمل التبغ ذو الأوراق السائبة و "السيجار الفاخر" المصنوع يدويًا بغلاف أوراق التبغ وتكلفته 12 دولارًا على الأقل.

نشر السناتور هيل سابقًا صحيفة وقائع حول مشروع القانون الذي يزعم أن "منتجات التبغ المنكهة هي بوابة لاستخدام النيكوتين بشكل أكثر صعوبة."

واستشهد بمعلومات من وزارة الصحة العامة في كاليفورنيا ، والتي أبرزت في تقرير عام 2019 أن "استخدام التبغ هو السبب الرئيسي الذي يمكن الوقاية منه لأكثر من 480.000 حالة وفاة سنويًا في الولايات المتحدة". ووجد التقرير أيضًا أن أكثر من خمسة ملايين شاب استخدموا السجائر الإلكترونية في عام 2019 ، وأن أكثر من 80٪ بدأوا في ذلك بسبب المنتجات ذات النكهات.

اجتمع العديد من المشرعين في الولاية لدعم مجموعة كاليفورنيا تحارب النكهات ، وهي حملة مخصصة لمعالجة هذه القضية. على موقعها على الإنترنت ، تنص على أن كبسولة Juul واحدة "توفر نفس الكمية من النيكوتين مثل علبة كاملة من 20 سيجارة." كما تنص على أن واحدًا من كل أربعة طلاب في المدارس الثانوية في الولايات المتحدة يستخدم السجائر الإلكترونية.

قالت وزارة الصحة إن الحظر الجديد على مستوى الولاية في كاليفورنيا من المتوقع أن يقلل من عدد المراهقين الذين يبدأون في استخدام منتجات التبغ ، مستشهدة بالدراسات التي تشير إلى أن الحظر المحلي في نيويورك وسانت بول ومينيابوليس قد شهد هذا التقدم.

سارعت الجماعات والمنظمات الصحية المناهضة للتبغ إلى الإشادة بالموافقة على مشروع القانون على وسائل التواصل الاجتماعي.

أصدرت جمعية القلب الأمريكية ، التي أشادت بتوقيع نيوسوم على مشروع القانون ، دراسة في وقت سابق من هذا العام مفادها أن السجائر الإلكترونية قد تكون سيئة لنظام القلب والأوعية الدموية مثل السجائر التقليدية.