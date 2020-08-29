كارثة صحية.. تغذية الأسماك بالحيوانات النافقة فى الدقهلية "فيديو"

تمكنت حملة مكبرة برئاسة حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، من ضبط مزرعة سمكية، تغذى الأسماك على الحيوانات الميتة، بمدينة بنى عبيد على مساحة 350 مترا وسط الأرض الزراعية، بحوض الجرن بمنطقة السنبارى، بمدينة بنى عبيد، بعمق 2 متر وتجريف للأرض الزراعية.

وكشفت الحملة أن مزرعة القراميط تتغذى على مخلفات وأحشاء الطيور، وكذا الحيوانات النافقة، مثل الكلاب، والمواشى، والأغنام النافقة، كما تلاحظ أثناء الحملة على جانبى المزرعة، تواجد روث حيوانات، وسبلة طيور، وبواقى، وعظام حيوانات.

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