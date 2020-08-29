اليوم السابع
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السبت، 29 أغسطس 2020 03:08 م
خالد صلاح
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كارثة صحية.. تغذية الأسماك بالحيوانات النافقة فى الدقهلية "فيديو"

السبت، 29 أغسطس 2020 02:02 م
كارثة صحية.. تغذية الأسماك بالحيوانات النافقة فى الدقهلية "فيديو" تغذية الأسماك بالحيوانات النافقة

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تمكنت حملة مكبرة برئاسة حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، من ضبط مزرعة سمكية، تغذى الأسماك على الحيوانات الميتة، بمدينة بنى عبيد على مساحة 350 مترا وسط الأرض الزراعية، بحوض الجرن بمنطقة السنبارى، بمدينة بنى عبيد، بعمق 2 متر وتجريف للأرض الزراعية.

 

وكشفت الحملة أن مزرعة القراميط تتغذى على مخلفات وأحشاء الطيور، وكذا الحيوانات النافقة، مثل الكلاب، والمواشى، والأغنام النافقة، كما تلاحظ أثناء الحملة على جانبى المزرعة، تواجد روث حيوانات، وسبلة طيور، وبواقى، وعظام حيوانات.

 

لمعرفة التفاصيل شاهد الفيديو التالى....

 


الأسماك

مزرعة اسماك

الدقهلية

مركز بنى عبيد

محافظ الدقهلية

بنى عبيد

الحيوانات النافقة

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