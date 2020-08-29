اليوم السابع
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قطع المياه فى الساحل الشمالى لمدة 36 ساعة

السبت، 29 أغسطس 2020 10:03 ص
قطع المياه فى الساحل الشمالى لمدة 36 ساعة قطع المياه - تعبيرية
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، عن انقطاع المياه عن مركز ومدينة الحمام وتوابعها والقرى السياحية الواقعة على الشريط الساحلى بداية من الكيلو 61 وحتى الكيلو 79، اعتبارا من الساعة 8 صباح يوم الاثنين الموافق 31 أغسطس 2020 ولمدة 36 ساعة، نظرا للقيام بأعمال نقل خطوط المياه المتعارضة مع طريق الخدمة بالساحل الشمالى.

وناشدت الشركة المواطنين والمستشفيات والقرى السياحية لتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأكدت الشركة أنه سوف يتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق الحيوية المستشفيات، الإسعاف، أقسام الشرطة، المصالح الحكومية والمناطق المتأثرة، ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

بيان شركة المياه
بيان شركة المياه

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انقطاع المياه فى الساحل

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مدينة الحمام

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