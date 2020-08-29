اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أغسطس 2020 07:24 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو.. أستاذ مساعد بـ"إعلام القاهرة" عن فضيحة التلفزيون القطرى: مهزلة وعار

السبت، 29 أغسطس 2020 06:17 م
فيديو.. أستاذ مساعد بـ"إعلام القاهرة" عن فضيحة التلفزيون القطرى: مهزلة وعار تميم بن حمد أمير قطر
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة سهير عثمان أستاذ مساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن إساءة مذيع نشرة الأخبار بتليفزيون قطر الرسمي إلى البطريرك اللبنانى بشارة الراعى، مهزلة وعار على الإعلام، حيث أخطأ مذيع يدعى هيثم البلوشى فى نطق الألقاب الدينية لأسماء شخصيات وعلماء مسيحية لبنانية، ونطقها على الهواء بمصطلحات تحتوى على إهانة لعلماء الدين المسيحى.

 

وأضافت أستاذ مساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن ما فعله مذيع نشرة الأخبار بالتليفزيون القطرى ليس مهنية إعلامية، رغم أن تلك القنوات القطرية تدعى أنهم مهنيين إلا أنهم فى الحقيقة بعيدين عن المهنية.

 

ولفتت أستاذ مساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إلى أن ما وقع فيه مذيع نشرة الأخبار بالتليفزيون القطرى خطأ غير مقبول تماما، وكان ينبغي على فريق الكنترول أن يصحح له هذا الأمر ولكن هذا لم يحدث.

 

 


الاخوان

قطر

قنوات قطر

سهير عثمان

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

منابر الشر.. فيديو يكشف دور الفتنة أحمد بن ثامر رئيس الجزيرة أهم جواسيس قطر

السبت، 29 أغسطس 2020 02:46 م

وثائقي يكشف مسيرة عزمى بشارة وسر علاقته بقيادات قطر لبث الفوضى.. فيديو

السبت، 29 أغسطس 2020 02:17 م

وكالة المعونة السويدية تدرس قطع علاقتها مع منظمة إخوانية مدعومة من قطر

السبت، 29 أغسطس 2020 12:32 م

قطر تدفع للإرهاب ليلا وتنفق الملايين لتجميل صورتها نهارا.. وثائق وزارة العدل الأمريكية تكشف تعاقد الدوحة مع لوبى "بيتروفيتش" مقابل 1.2 مليون دولار.. وخبراء يؤكدون دعمها "جو بايدن" لخدمة أهدافها فى المنطقة

السبت، 29 أغسطس 2020 11:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة