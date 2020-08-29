فريق طبى يبدأ الكشف الطبى على المرضى بجنوب سيناء مجانا

جنوب سيناء : محمد حسين

يبدأ اليوم السبت فريق من كلية طب الزقازيق وعين شمس ومعهد القلب استقبال المرضى بمستشفى طور سيناء لإجراء الكشف وعمل اللازم للمرضى مجانا .

وقال الدكتور ايمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن الفريق الطبى بمستشفى طور سيناء العام، سيتواجد اعتبارا من السبت الموافق ٢٩أغسطس وحتى الخميس الموافق ٣سبتمبر ٢٠٢٠م، وفقا لبروتوكولات التعاون الموقعة مع طب الزقازيق وعين شمس ومعهد القلب .

ويضم الفريق من طب جامعة الزقازيق دكتور على الشبراوى على أستاذ النساء والتوليد، ودكتورة هدى عبدالعزيز أستاذ الباطنة العامة، ودكتور أحمد أبوهاشم أستاذ جراحة التجميل، ودكتور أمجد محمود السيد، مدرس الأشعة التشخيصية، دكتور محمد محمد عبدالعظيم، مدرس طب الأطفال، دكتور محمد أحمد حسن مدرس أمراض المتوطنة والجهاز الهضمى والكبد، ودكتور مايكل إدوارد فرج مدرس م الباطنة العامة، ودكتورة إيمان فتحى على مدرس الطب النفسي، ودكتور أحمد عبدالله المأمون مدرس جراحة مخ وأعصاب، ودكتور مجدى محمد أبو دومة مدرس م المسالك البولية، دكتور فادى فايق أسعد مدرس الجراحة العامة، دكتور محمد السيد السيد مدرس م جراحة عامة، ودكتور محمد عبدالله محمد مدرس م جراحة العظام، ودكتور محمد حسن على مدرس م أطفال، ودكتور محمد جمعة عبدالرحمن مدرس الباطنة العامة .

ومن طب عين شمس دكتور محمد حامد عبدالعزيز مدرس م التخدير والرعاية المركزة، ومن معهد القلب دكتور محمود الحسينى عواد، استشارى جراحة القلب، والدكتور إبراهيم عبدالفتاح عبدالبديع استشارى أمراض القلب .

وأشار وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء أنه سيتم إجراء الكشف وإجراء كافة الجراحات والفحوصات الطبية اللازمة لجميع المرضى بالعيادات الخارجية واﻷقسام الداخلية من التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا ومن الخامسة مساء وحتى الثامنة مساء .