فحص طبى لـ13608 حالات ضمن مبادرة "صحة المرأة" في جنوب سيناء

جنوب سيناء : محمد حسين

انتهت الفرق الطبية بوحدات ومراكز الرعاية الأساسية في كافة مدن جنوب سيناء، من إجراء فحص طبي شامل، لعدد 13608 امرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي، منذ انطلاق أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بجنوب سيناء.

وأعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء، أن المبادرة انطلقت على أرض المحافظة في الأول من يوليو لعام 2019م، وخلالها تم توقيع الكشف والفحص الطبي عن الأمراض الغير سارية - ضغط ، سكر ، سمنة ، أمراض القلب ، هشاشة العظام .

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة إن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة تهدف الي الكشف المبكر عن إصابات سرطان الثدي والتقيم وتقديم العلاج اللازم بالمجان ، وكذلك تكثيف الجهود التوعوية للإناث والسيدات من سن 18 سنة فما فوق للوقاية من كافة اﻷمراض وكذا حثهم علي المشاركة وإجراء كافة الفحوصات اللازمة للاطمئنان علي حالتهم الصحية .

وأوضح وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء ان تنفيذ أعمال الحملة القومية لدعم صحة المرأة يتواصل بكافة الوحدات والمراكز الطبية المختلفة علي مستوي المحافظة، ويتم توقيع الكشف والفحص الطبي من خلال أطقم طبية مدربة من العناصر النسائية (طبيبات - ممرضات - رائدات ريفيات) وصرف العلاج بالمجان .