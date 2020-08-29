فترة الدراسة الصباحية مطلب أولياء أمور طلاب ثانوى عام بقرية فى المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

حالة من القلق تسيطر على أولياء أمور طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، ومع اقتراب العام الدراسى الجديد بقرية ريدة التابعة لمركز المنيا، وذلك فى حال استمرار الدراسة بالفصول الملحقة بالفترة المسائية،وعدم استبدالها بالفترة الصباحية .

وقال أولياء الأمور فى المذكرة التى تم صيغتها هلال اجتماع مجلس الآباء بالمدرسة، إن العام الماضى وافقت الوزارة على عمل فصول ملحقة بقرية ريدة لطلاب الصف الأول الثانوى العام فى الفترة المسائية وذلك لمصلحة الطلاب،حيث أن أقرب مدرسة لهم هى مدرسة بنى احمد الغربية وتبعد 4 كيلوا عن قرية ريدة ولا توجد مواصلات للمدرسة مما يحمل عبأ كبير على أولياء الأمور، وأضافوا فوجئنا أن الفصول الملحقة فى الفترة المسائية وهذا أثر بالسلب على توفير مدرسين للمواد المختلفة، وأوضح أولياء الأمور أنهم وفى هذا العام أصبحت الفصول الملحقة تضم الصفين الاول والثانى الثانوى، ومع قرار وزارة التربية والتعليم فإن هناك فصول تقوية، وتسأل أولياء الأمور كيف يستطيع الطالب التحصيل فى ظل ذهابة فى الفترة المسائية والتى تبدأ من الساعة 12 ظهرا .

وطالب أولياء الأمور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا باستبدال الفترة المسائية بالفترة الصباحية، رحمة بالطلاب وكذلك لتوفير مدرسين للمواد المختلفة خاصة أن هناك تطور كبير فى العملية التعليمية تعتمد على الفهم والتحصيل وليس الحفظ، وأكدوا أن فى الفترة المسائية الطلاب يستنفذون كل طاقتهم ولن يكون لديهم القدرة على الاستيعاب .