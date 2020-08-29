اليوم السابع
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السبت، 29 أغسطس 2020 08:55 م
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عميد "زراعة عين شمس": فقدنا 1.2 مليون فدان من الرقعة الزراعية منذ 1984

السبت، 29 أغسطس 2020 08:05 م
عميد "زراعة عين شمس": فقدنا 1.2 مليون فدان من الرقعة الزراعية منذ 1984 أرض زراعية -أرشيفية
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن الاعتداءات على الأراضى الزراعية تؤثر على الدولة بالسلب، مؤكدا أنه منذ عام 1984 إلى عام 2018 فقدنا ما يقرب من 1.2 مليون فدان من رقعة مصر الزراعة، مشيرًا إلى أنه كان من الممكن أن نكتفى ذاتيا بعدد من المحاصيل منها القمح.

وأضاف خلال برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" وتقدمه الإعلامية عزة مصطفي، أن الأمن الغذائي هو الأمن القومي، وتابع: "لولا الأراضى الجديدة المستصلحة لكنا وقعنا في أزمة كبيرة".

 

وأثنى جلال على مجهودات الرئيس السيسى فى الحفاظ على الأراضي الزراعية، والقضاء على الفساد والاعتداء على الأراضي الزراعية، وأشار جلال إلى أنه يجب الضرب بيد من حديد على كل من يحاول أن يقضي على الأراضى الزراعية، وتهديد قوت المصريين.


كلية زراعة

الرقعة الزراعية

التعدى على الارض الزراعية

التعديات على اراضى الدولة

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