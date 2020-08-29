ضبط 56 قضية تموينية وإحباط بيع 1450 كيلو دقيق بالسوق السوداء فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

أحبطت إدارة مباحث التموين بسوهاج بيع 1450 كيلو دقيق بلدى مدعم بالسوق السوداء، قام صاحب مخبز بلدى بتجميعها، بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وذلك من خلال الحملة التى تم شنها لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل بإشراف اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج.

وأسفرت جهود الحملة التى ترأسها المقدم محمد اللبيشى وكيل إدارة مباحث التموين عن ضبط 56 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط "نبيل.ص" 47 سنة صاحب مخبز بلدى، ويقيم دائرة مركز البلينا، لقيامه بتجميع كمية من الدقيق البلدى المدعم من حصة المخبز لبيعها فى السوق السوداء، وتم ضبط 1250 كيلو جرام دقيق بلدى.

كما تم ضبط 200 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، وضبط 8 قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، و7 قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و8 قضايا عدم نظافة أوانى العجين بالمخبز، و7 قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و5 قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل، و9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و6 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و4 قضايا عدم تقديم الإخطار الشهرى عن كميات البوتاجاز.