اليوم السابع
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صور.. عصام يتجول فى شوارع المحروسة لعلاج نجله المصاب بسرطان على المخ

السبت، 29 أغسطس 2020 03:00 ص
صور.. عصام يتجول فى شوارع المحروسة لعلاج نجله المصاب بسرطان على المخ عصام محمد أحد أهالى الإسكندرية يستغيث بالمسئولين
الإسكندرية - أسماء على بدر

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يومه يبدأ من الصباح حتى غروب الشمس، سيرا بين شوارع عروس البحر المتوسط، باحثا عن قوت يومه، من خلال فرصة عمل شاغرة، وأملا فى الحصول على مرشد يوجهه لعلاج نجله المصاب بسرطان على المخ، والإنفاق على أشقائه الذين ينتظرونه بخبر الفرج والسرور.

يتجول عصام محمد، فى شوارع وسط الإسكندرية، يبحث عن عمل يجد مصدر رزق له، وبعد يوم شاق يعود إلى منزله خالى الوفاض، فهو أب لثلاث أبناء، منهم نجله مصاب بسرطان على المخ، يعانى من حالة مرضية صعبة، " أنظر إليه وأبكى، فلذة كبدى يتألم يوميا".

ويقول عصام محمد، إنه مصاب بشلل رعاش، وبسبب إصابته فقد عمله فى مجال النقاشة، ومنذ ثلاث سنوات أصيب نجله 10 سنين بسرطان على المخ، ووصل حاليا إلى الشبكية ويكاد أن يفقد نظره تماما.

وأضاف الوالد عصام، أنه يتعالج فى أحد المستشفيات ولكن إيقاف المرض متوقف على نوع علاج يأتى من خارج مصر، وهو غير متواجد ولا يصرف من قبل مستشفى التأمين الصحى التى يعالج فيها.

وقال عصام، إنه يعالج نجله لدى التأمين الصحى منذ سنوات، وهى وسائل تحاول إيقاف المرض ولكن الدواء المستورد هو الحل الأقوى لحالته، لأنه فى مكان خطر على المخ، وينتشر حتى وصل حاليا إلى عينيه ورؤيته أصبحت ضعيفة للغاية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف عصام، أنه يبحث عن فرصة عمل ولكن نظرا لتقدمه فى العمر لا أحد يستجيب لمطلبه الذى يتمثل فى توفير لقمة العيش، ولكن دون جدوى، مطالبا بتوفير فرصه عمل تكون مناسبة لحالته الصحية، خاصة أنه يسير بمساعدة عكاز، ولا يستطيع الحركة بشكل طبيعى.

كما أوضح عصام، أنه لا يوجد مصدر دخل له حاليا سوى بمساعدات الأهل والأقارب وأهل الخير والتى لا تأتى بانتظام الإ فى الأعياد وشهر رمضان فقط، مناشدا المسئولين النظر إليه بعين الرأفة بمساعدته على توفير حياة كريمة له ولأسرته.

 

 

عصام محمد احد أهالى الإسكندرية (2)
عصام محمد احد أهالى الإسكندرية 

 

عصام محمد احد أهالى الإسكندرية (3)
عصام محمد احد أهالى الإسكندرية (

 

عصام محمد احد أهالى الإسكندرية (4)
عصام محمد احد أهالى الإسكندرية )

 

عصام محمد احد أهالى الإسكندرية (5)
عصام محمد احد أهالى الإسكندرية 

 

عصام محمد احد أهالى الإسكندرية
عصام محمد احد أهالى الإسكندرية

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