صور.. حملات لرفع الوصلات الخلسة وتحصيل المتأخرات بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تعمل على تقديم كافه سبل الدعم والإمكانيات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع التحول الرقمى داخل المحافظة لكونه يعد أحد أهم محاور الارتقاء بالخدمات الحكومية التى تقدمها للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم وخاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد وتوجه المحافظه بكامل أجهزتها التنفيذيه لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وفى هذا الإطار أوضح اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى أن التحول الرقمى ساعد كثيرا على تحديد الأماكن التى بها وصلات خلسة ( غير قانونية) من خلال استخدام نظام المراقبة و التحكم عن بعد (SCADA) لعمل مسح جغرافى لجميع أنحاء المحافظة وتحديد الأماكن التى بها وصلات مياه تتبع الشركة بلا أى أوراق رسمية و تنظيم حملات مكثفة لتحصيل المديونات والمتأخرات والكشف عن الوصلات الخلسة و رفعها فوراً مشيرا إلى أن اللوائح والقوانين تجيز منح مكافأة لمن يبلغ عن الوصلات الخلسة.

أضاف رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى أنه تم تشكيل لجان من القطاع التجارى للمرور على المشتركين بقرى ( الهوابر - حصة الرهبان - جميزة بنى عمرو) وعزبتى فوده وهلانة للكشف على عدادات المياه وتحصيل المتأخرات ورفع " الوصلات الخلسة " أسفرت عن الآتي:

تغير 40 عداد معطل لعدادات مسبوقة الدفع بقرية حصة الرهبان.

حصر التراكمات بالعدادات والتى قدرت ب 70078 ألف متر مكعب بمكتب قرموط صهبره.

تحرير 3 محاضر مخالفة شروط تعاقد لمشتركين.

تحرير محضر مخالفة لمقاول يستخدم مياة مدرسة فى بناء جناح جديد مكون من 5 طوابق بقرية حصة الرهبان.

تحرير محضر مخالفة لمقاول قام بسرقة المياة من قبل العداد لإنشاء جناح مكون من 4 طوابق بقرية الهوابر وتم سداد مبلغ المخالفة.

تحرير 13 محضر مخالفة تعدى على شبكة الصرف الصحى بقرية جميزة بنى عمرو.

تحرير محضر مخالفة تعدى على شبكة الصرف الصحى لكافية بمركز ديرب نجم.

تغير 2 عدادات معطلة لمسبوقة الدفع بقرية جميزة بنى عمرو.

تغير 50 عداد معطل بعداد ميكانيكى بقرية الهوابر وكذلك المرور على عدد من قرى مركز مشتول السوق وتحرير محاضر للمخالفين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانونى وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أى مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن الموضحة.

هاتف أرضى 125/ محمول 01205502098 / واتس آب 01205502086 مؤكداً أن تلك المخالفات تحَمِّل الشركة عبئاً ثقيلاً وتستنزف طاقتها ومواردها، وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات.