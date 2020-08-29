"صحة جنوب سيناء" تضبط ربع طن مواد غذائية منتهية الصلاحية شرم الشيخ.. صور

جنوب سيناء - فايزة مرسال

شنت مديرية الصحة بجنوب سيناء، حملة على الأسواق والمحلات التجارية بمدينة شرم الشيخ برئاسة الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء حملة على الأسواق والمحلات التجارية بمدينة شرم الشيخ ومراقبة الأغذية بمدينة شرم الشيخ، والتى أسفرت عن ضبط أكثر من ربع طن أغذية منتهية الصلاحية بإجمالي عدد 2500 عبوة.

واستمرت إدارة مراقبة الأغذية بجنوب سيناء بحملات التفتيش على أماكن تداول الأغذية بمحافظة جنوب سيناء.

وتوجهت لجنة للمرور علي المنشآت الغذائية بمدينة شرم الشيخ برئاسة الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء وتحت إشراف الدكتور أحمد حسانين وكيل المديرية ومدير الطب الوقائي بجنوب سيناء، وبتعليمات الدكتور أيمن الشناوى مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، وتحت إشراف مصطفى خليل مراقب عام الأغذية .

وتم المرور على عدد 4 منشآت غذائية بلجنة مشكلة من أحمد فتحى محمد، ومحمود سعيد مراقبي أغذية إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالاشتراك مع محمد إسماعيل، أحمد حمدى مفتشى أغذية مكتب أغذية شرم الشيخ.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد (2) محضر ضبط أغذية منتهية الصلاحية بعدد (59) صنفا بعدد (2507) عبوات بوزن (191) كيلوجرام أغذية و112 لتر مشروبات ، وإعدام (54) كجم أغذية مختلفة و(40) لتر مشروبات غازية ، وتحرير عدد (3) محاضر لنقص اشتراطات النظافة ، وتحرير عدد ( 5 ) محاضر لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية،و تم تنفيذ قرار النيابة في إعدام حرز بإجمالى (895) عبوة أغذية منتهية الصلاحية.

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء إنه ستستمر حملات التفتيش علي المنشآت الغذائية بباقى مدن المحافظة للحفاظ علي صحة المواطنين للتأكد من تقديم غذاء آمن لجميع مواطني المحافظة.