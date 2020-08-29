شقيق مصطفى قمر يشاركه غناء "مسافر" بختام مهرجان الصيف بالإسكندرية .. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شارك النجم مصطفى قمر، شقيقه ياسر قمر أغنية مسافر بختام مهرجان الصيف بالمسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، وسط ترحاب كبير من الجمهور بشقيقه الذى يظهر لأول مرة على المسرح.

وقال مصطفى قمر، إن شقيقه يتمتع بصوت جميل خاصة فى تلك الاغنية التى يشعر بكلماتها نظرا لإقامته الدائمة خارج مصر.

وقد اختمتت فعاليات مهرجان الصيف الثامن عشر والذي قدمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، بحفل غنائى للنجم مصطفى قمر وذلك على المسرح المكشوف بالمكتبة.

وأعرب مصطفى قمر عن سعادته لتواجده فى بلده الإسكندرية، قائلا: "إن شاء الله الأيام الصعبة انتهت وبدأنا نرجع تانى وربنا يعديها على خير من أزمة كورونا"، وتغنى بباقة من أروع أغانيه القديمة والحديثة التى أشعلت حماس الجمهور.

ويذكر أن هذه هى الدورة الثامنة عشر من مهرجان الصيف الدولي والمهداة إلى روح الفنان محمود رضا، والتى أقيمت فى الفترة من 15 إلى 29 أغسطس على المسرح المكشوف هذا العام، وقد أكد الدكتور مصطفى الفقى أن مكتبة الإسكندرية حريصة على تقديم خدماتها الثقافية والفنية لجمهورها فى إطار عودة الحياة الثقافية تدريجيا مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويضم المهرجان هذا العام العديد من الفعاليات الفنية التى تشمل حفلات موسيقية ومسرح وسينما.