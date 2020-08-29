شقيقان يقتلان شابا بسبب خلافات مالية بينهم فى الدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

لفظ شاب بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية أنفاسه الأخيرة متأثرا بضربة بعصا غليظة على يد شقيقين بينهما خلافات مالية، وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مستشفى طلخا العام للعقيد أحمد الجميلى، مأمور مركز شرطة طلخا، بوصول جثة شاب متوفى نتيجة إصابة بالرأس بنشوب مشاجرة بشارع أبوالفتوح وسقوط قتيل.

وعلى الفور انتقل الرائد حمدى الطنبولى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طلخا إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من "كريم .ف" 28 سنة، طرف أول و"عمر م أ" 31 سنة، وشقيقه خالد 34 سنة طرف ثان بسبب خلافات مالية بينهم، فنشبت بينهما مشادة تطورت إلى اشتباكات اعتدى خلالها الشقيقان على المجنى عليه ضربًا باستخدام عصا غليظة، تسببت فى مقتله.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة بقيادة العقيد على خضر، مفتش المباحث، والرائد حمدى الطنبولى رئيس مباحث المركز، وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط المباحث، من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن الأداة المستخدمة فى الجريمة، وتم تحرير المحضر رقم 9307 جنح مركز شرطة طلخا، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وعرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها وبيان أسباب الوفاة.