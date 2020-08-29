اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أغسطس 2020 11:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سيارات ومعدات حماية مدنية بالوادى الجديد بتكلفة 23 مليون جنيه.. صور

السبت، 29 أغسطس 2020 11:25 ص
سيارات ومعدات حماية مدنية بالوادى الجديد بتكلفة 23 مليون جنيه.. صور محافظ الوادى الجديد يتفقد معدات الإطفاء الجديدة
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دشن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، 4 سيارات إطفاء ثقيلة حديثة بتكلفة 16 مليون جنيه، وسيارة الإنقاذ البرى والتى تبلغ تكلفتها 8 مليون جنيه، وغيرها من المعدات بقسم المفرقعات بتكلفة تتجاوز 23 مليون جنيه، وأكد الزملوط، اليوم السبت ، فى بيان صحفي، ضرورة الجاهزية التامة لكافة العناصر لمواجهة أى طوارئ بالمحافظة.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر إدارة الحماية المدنية بالخارجة يرافقه اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة والعميد حسام القرنشاوي مدير إدارة الحماية المدنية، وذلك للوقوف على جاهزية كافة الاستعدادات وتدشين معدات حماية مدنية جديدة. 

كما تفقد المحافظ الأقسام المختلفة وما تضمه من سيارات ومعدات متطورة والتى جرى تدعيم الإدارة بها لمجابهة الطوارئ المختلفة ، وأشاد الزملوط بما شاهده من تجارب حية على التعامل مع الحوادث المختلفة باستخدام الأجهزة الحديثة، وجاهزية فرق الإدارة على مدار الساعة .

 

received_316357706271427
محافظ الوادى الجديد يتفقد معدات الأطفاء الجديدة

 

received_357384015428818
محافظ الوادى الجديد يتفقد معدات الأطفاء الجديدة

 

received_699081400682682
محافظ الوادى الجديد يتفقد معدات الأطفاء الجديدة

 

received_778917185983691
محافظ الوادى الجديد يتفقد معدات الأطفاء الجديدة

 

received_927378674338335
محافظ الوادى الجديد يتفقد معدات الأطفاء الجديدة

 

received_1416383458560602
محافظ الوادى الجديد يتفقد معدات الأطفاء الجديدة

 

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار اليوم

اخبار عاجله

الوادى الجديد

الدفاع المدنى بالوادى الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الوادى الجديد يكرم أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى المحافظة .. صور

الخميس، 27 أغسطس 2020 06:51 م

محافظ الوادى الجديد يتابع تدشين المرحلة الثانية لإحدى شركات النقل الجماعى

الخميس، 27 أغسطس 2020 03:28 م

محافظ الوادى الجديد يوجه بإستغلال ورش التضامن في تأثيث منازل القري النموذجية

الخميس، 27 أغسطس 2020 03:23 م

محافظ الوادي الجديد يلتقى وفد صندوق تحيا مصر لتسليم وحدات تجارية بالخارجة والداخلة

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 07:27 م

محافظة الوادى الجديد تعلن عن وحدات لحفظ التمور والخضروات بأسعار مخفضة للتجار

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 07:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة