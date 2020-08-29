سيارات ومعدات حماية مدنية بالوادى الجديد بتكلفة 23 مليون جنيه.. صور

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

دشن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، 4 سيارات إطفاء ثقيلة حديثة بتكلفة 16 مليون جنيه، وسيارة الإنقاذ البرى والتى تبلغ تكلفتها 8 مليون جنيه، وغيرها من المعدات بقسم المفرقعات بتكلفة تتجاوز 23 مليون جنيه، وأكد الزملوط، اليوم السبت ، فى بيان صحفي، ضرورة الجاهزية التامة لكافة العناصر لمواجهة أى طوارئ بالمحافظة.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر إدارة الحماية المدنية بالخارجة يرافقه اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة والعميد حسام القرنشاوي مدير إدارة الحماية المدنية، وذلك للوقوف على جاهزية كافة الاستعدادات وتدشين معدات حماية مدنية جديدة.

كما تفقد المحافظ الأقسام المختلفة وما تضمه من سيارات ومعدات متطورة والتى جرى تدعيم الإدارة بها لمجابهة الطوارئ المختلفة ، وأشاد الزملوط بما شاهده من تجارب حية على التعامل مع الحوادث المختلفة باستخدام الأجهزة الحديثة، وجاهزية فرق الإدارة على مدار الساعة .

محافظ الوادى الجديد يتفقد معدات الأطفاء الجديدة

محافظ الوادى الجديد يتفقد معدات الأطفاء الجديدة

محافظ الوادى الجديد يتفقد معدات الأطفاء الجديدة

محافظ الوادى الجديد يتفقد معدات الأطفاء الجديدة

محافظ الوادى الجديد يتفقد معدات الأطفاء الجديدة

محافظ الوادى الجديد يتفقد معدات الأطفاء الجديدة