سكاى نيوز: سقوط قتيل بمظاهرات ليبيا والبعثة الأممية تحذر من استخدام القوة

كتب مصطفى عنبر

لقى شاب ليبى مصرعه، اليوم السبت، متأثرا بجراحه التى أصيب بها خلال إطلاق النار على المتظاهرين الذين خرجوا فى شوارع طرابلس قبل أيام، مطالبين حكومة فايز السراح بتحسين أوضاعهم المعيشية، ليصبح أول ضحية لرصاص الميليشيات التى تحاول قمع الحراك الشعبى المطالب بالتغيير. وفقا لسكاى نيوز عربية.

من جهتة أخرى، أعربت بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا، عن قلقها إزاء استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والاعتقال التعسفى للمدنيين فى طرابلس.

وقالت البعثة فى بيان لها، اليوم السبت: "تشهد ليبيا تحولاً لافتًا فى الأحداث يؤكد الحاجة الملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة من شأنها أن تلبى تطلعات الشعب الليبى إلى حكومة تمثله بشكل ملائم، كما وإلى الكرامة والسلام".

ويضيف البيان: "تحث بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا على الهدوء وتطبيق سيادة القانون والحفاظ على حقوق جميع المواطنين فى التعبير السلمى عن آرائهم".

وتابع البيان: "فى كل أنحاء ليبيا، تشهد البعثة على زيادة فى التقارير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بما فى ذلك الاعتقال التعسفى والاحتجاز والقيود المفروضة على حرية التنقل والتعبير، وكذلك الحق فى التجمع السلمى والاحتجاج".

ويتابع البيان: "ففى طرابلس، يساور البعثة القلق إزاء استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين وكذلك الاعتقال التعسفى لعدد من المدنيين، كما تعبر البعثة عن قلقها إزاء التقارير التى تتحدث عن انتهاكات وتجاوزات مستمرة لحقوق الإنسان فى سرت".

ويختم البيان: "يبدو أن الاستخدام الواسع لخطاب الكراهية والتحريض على العنف يهدف إلى زيادة الفرقة بين الليبيين، وتعميق الاستقطاب وتمزيق النسيج الاجتماعى فى البلاد على حساب الحل الليبى – الليبي".

وتشهد الجارة ليبيا، منذ عدة سنوات، تدهور فى الأوضاع السياسية والاقتصادية، بعد سقوط الرئيس السابق معمر القذافى، نتيجة التدخلات الخارجية فى ليبيا التى أدت لإشعال حرب داخلية لإسقاط الجيش الوطنى الليبى وهدم مؤسسات الدولة الليبية.