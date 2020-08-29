"رى الإسكندرية" تنفى وجود أزمة بالمياه.. وتؤكد: لدينا زيادة بنسبة 10%

الإسكندرية جاكلين منير

أكد المهندس إبراهيم عبد المنعم، وكيل وزارة الرى بالإسكندرية، أنه لا يوجد أى مشكلة أو أزمة فى مياه الرى الخاصة بالأراضى الزراعية بالإسكندرية، حيث يوجد من مياه الرى ما يكفى وهناك فائضا عن الاحتياج اليومى.

وأوضح وكيل وزارة الرى بالإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ترعة النوبارية تضخ يوميا ما يعادل 23 مليون متر مكعب، لسد احتياجات محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، حيث تمتد ترعة النوبارية لتمد الأراضى الزراعية بتلك المحافظات مرورا بمناطق كينج مريوط وبنجر السكر والعامرية وبرج العرب وصولا إلى مناطق الساحل الشمالى ومدينة الحمام والعلمين، مؤكدا أن مديرية الرى بالإسكندرية هذا العام، حصلت على زيادة لحصة مياه الرى بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضى، على الرغم من عدم وجود أى عجز فى مياه الرى، إلا أنه تم زيادة حصة المديرية هذا العام.

وفى نفس السياق، أكد المهندس طارق صالح وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة لا تعانى من أى أزمة بمياه الرى، موضحا أن هناك عددا من الإدارارت الزراعية حيث يوجد بالإسكندرية 4 قطاعات وهى قطاع العامرية، وبرج العرب وخورشيد والمعمورة، ولم ترد أى شكاوى من الفلاحين بتلك المناطق من وجود أزمة بمياه الرى، مؤكدا أن الإسكندرية تشهد حاليا زراعات موسم زراعة الآرز الجاف والذى يتم ريه مرة واحدة كل أسبوع، وموسم زراعة القمح والذرة الشامية والقطن، وأن المديرية لم تتلقى أى شكاوى حول تلك المحاصيل.

من جهه أخرى، أكد وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، أنه جارى حصر وتلقى طلبات المزارعين حاليا لتغيير نظام الرى من الرى بالغمر إلى الرى الحديث، وسوف يتم تعميم المشروع على كافة محافظات الجمهورية.



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