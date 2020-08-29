روسيا تكشف عن أكبر تفجير نووى على الكوكب.. فاق هيروشيما 3 آلاف مرة..فيديو

نشرت وكالة روس أتوم الروسية فيديو يصف أكبر انفجار نووى على الأرض، والذى نفذته روسيا فوق جبل أرخبيل " نوفايا زيمليا قرب الدائرة القطبية الشمالية، حيث تم التفجير فى حقبة الاتحاد السوفيتى 1961 بواسطة القنبلة الهيدروجينية " القيصر"، وتزن القنبلة 62 طنا، يأتى ذلك ضمن احتفالات روسيا بالذكرى 75 لتأسيس الصناعة النووية، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.
وبلغت قوة تفجيرها 57 مليون طن من مادى TNT لتفوق قوة قنبلة هيروشيمل بـ3300 مر، وأضاء التفجير السماء وخلف سحابة عملاقة على شكل عيش الغراب بارتفاع 64كم، وعرفت بملكة القنابل، ونتج عن التفجير موجات طافت الكرة الأرضية بأكملها 3 مرات.
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