روسيا تكشف عن أكبر تفجير نووى على الكوكب.. فاق هيروشيما 3 آلاف مرة..فيديو

نشرت وكالة روس أتوم الروسية فيديو يصف أكبر انفجار نووى على الأرض، والذى نفذته روسيا فوق جبل أرخبيل " نوفايا زيمليا قرب الدائرة القطبية الشمالية، حيث تم التفجير فى حقبة الاتحاد السوفيتى 1961 بواسطة القنبلة الهيدروجينية " القيصر"، وتزن القنبلة 62 طنا، يأتى ذلك ضمن احتفالات روسيا بالذكرى 75 لتأسيس الصناعة النووية، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.