رفع 67 ألف متر لتنفيذ مشروع صرف صحى متكامل بقرية بغداد بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز باريس بمحافظة الوادى الجديد ، اليوم السبت ، عن رفع 67 ألف متر مربع لإقامة مشروع صرف صحى بقرية بغداد ، وأكد كمال إبراهيم ، رئيس الوحدة المحلية لمركز باريس بالوادى الجديد، الانتهاء من رفع مساحة ألف متر مربع لإقامة محطة رفع رئيسية لمشروع الصرف الصحى بقرية بغداد ، بينما جرى رفع 66 ألف متر مربع أخرى لإقامة محطة المعالجة والغابة الشجرية للاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالج.

أضاف كمال، أنه جرى إرسال المساحات المرفوعة والتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لتنفيذ مشروع صرف صحى متكامل لخدمة سكان قرية بغداد، خلال موازنة العام المالى الجديد، بعد إدراج القرية ضمن مشروع القرى الأكثر فقرًا واحتياجًا بالوادى الجديد.