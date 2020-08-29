رئيس الوزراء يؤكد تنفيذ مشروع محور المحمودية فى عامين لخدمة المواطن المصرى

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إن مشروع محور المحمودية تم تنفيذه فى الإسكندرية خلال عامين مضيفا: أصبح لدينا مسار واضح لشبكة الطرق، واصبح يحافظ على المياه التي تدخل المحافظة، وقال: هذا المشروع تكلف 5.5 مليار جنيه وتم الانتهاء منه لخدمة المواطن المصرى فقط وهذا ما نقوم به في كل أماكن الجمهورية.

وأكمل: مشروع محور المحمودية كان دائما في مخططات محافظة الإسكندرية وعندما أثير اثار النقاش والجدل وهل نستطيع تنفيذ هذا المشروع، والمشروع ينقل نقلة حضارية .

واستطاعت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تحقيق حلم محافظة الإسكندرية، فى تنفيذ أضخم مشروع قومى فى السنوات الأخيرة، وهو تطوير محور المحمودية، والذي شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تنفيذه بناءً على تخطيط متكامل يشمل إنشاء بعض المنشآت الخدمية على طول المحور، مع توفير وسائل النقل الجماعى، والعمل على تعظيم الاستفادة الاقتصادية منه