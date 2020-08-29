رئيس التشيك يخرج من المستشفى بعد عملية جراحية

كتب محمد جمال

غادر الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، اليوم السبت المستشفى العسكرى المركزى فى براغ، حيث أجريت له عملية جراحية في يده بعد إصابته مساء الأربعاء، وذكرت محطة الإذاعة التشيكية، أن فترة نقاهة وإعادة تأهيل رئيس الدولة، ستستغرق من شهر ونصف إلى شهرين، وتم إلغاء برنامج عمل الرئيس التشيكي للأسبوع القادم، الذي كان يتضمن جولة في بعض مناطق الجمهورية.

قبل أيام، أفادت وسائل الإعلام التشيكية بأن الرئيس البالغ 75 عاما من العمر، تعرض لكسر في ذراعه على إثر وقوعه على الأرض، حين حاول الاستغناء عن العصا التي يستخدمها عادة أثناء المشى، وبعد ذلك، أكد المتحدث باسم الرئيس التشيكى دخول ميلوش زيمان للمستشفى، لإجراء عملية جراحية.