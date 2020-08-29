حملة بالزقازيق لضبط المقاهى المخالفة ورفع الاشغالات

الشرقية - إيمان مهنى

قامت رئاسة حى أول الزقازيق بالشرقية ، بشن حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة الإشغالات وشرطة المرافق لمتابعة المقاهى والكافيهات ، للتأكد من الإلتزام بتنفيذ قرارات رئاسة الوزراء المصرية ومنع تقديم الشيشة ، واسفرت الحمله عن غلق وتشميع المقاهى المخالفة بطريق هرية والشوبك بالمدينة تقدم الشيشة لروادها وتم مصادره عدد 17 شيشة من المقاهى المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وفى سياق متصل شنت رئاسة حى أول بالإشتراك مع شرطة المرافق حملة لرفع الإشغالات شملت شارع الجيش والمحطة وميدان التحرير وميدان عرابى وشارع مولد النبى والحلقة وكوبرى أبو عميرة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين .

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية فى شن الحملات التفتيشية على الكافيهات والمقاهى للتأكد من إلتزامهم بالإجراءات الإحترازية وضبط المخالفين وتطبيق القانون على الجميع .

ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بتكثيف الحملات التفتيشية والمرور الميدانى على المقاهى والكافتريات للتأكد من الإلتزام بنسبة التشغيل 25 % والتباعد بين الترابيزات ومنع تقديم الشيشة والألعاب داخل المقاهى والإلتزام بتوقيتات الحظر لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

حملات على المقاهى وإزالة الاشغالات بالشرقية

حملات على المقاهى وإزالة الاشغالات بالشرقية

حملات على المقاهى وإزالة الاشغالات بالشرقية

حملات على المقاهى وإزالة الاشغالات بالشرقية