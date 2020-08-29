حل شكوى انسداد شبكة الصرف فى حوض الرزقة بالمنوفية استجابة لـ"سيبها علينا"

المنوفية - محمد فتحى

أصدرت محافظة المنوفية بيانا لها اليوم استجابة لما نشر عبر موقع "اليوم السابع"، حول شكوى تحت عنوان ا"قارئ يشكو من انسداد شبكة الصرف الزراعي في حوض الرزقة بمحافظة المنوفية". وأكد إبراهيم صلاح، مدير العلاقات العامة والإعلام بمحافظة المنوفية، أنه تم بحث الشكوى وفقاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالتواصل مع الجهات المسئولة وإزالة أسباب الشكوى، حيث تمت مخاطبة رئيس الإدارة المركزية لرى المنوفية والذى أفاد بأنه بالمعاينة على الطبيعة والدراسة بعرفة الإدارة العامة لصرف غرب المنوفية، للمنطقة محل الشكوى بناحية كوم الضبع بمركز الباجور على مصرف ميت ربيعة، تبين أنه قد سبق المعاينة على الطبيعة وتلاحظ أن المنطقة لا يجدى معها الصيانة، وقد تم إرسال ألبوم المنطقة علية تحديث المعترضات إلى إدارة الدراسات الحقلية والبحوث للنظر فى تجديد المنطقة وموافاة إدارة الصرف بألبوم التنفيذ الجديد، وسيتم إدراج تجديد المنطقة فى خطة التجديدات بإدارة الصرف، كما أنه جار عمل الصيانة الممكنة بعمال الهندسة، حسما للشكوى لحين التجديد .

وكان القارئ فتوح عبد الهادى، قد أرسل شكوى عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا"، جاء فيها: نشكو نحن أهالى كوم الضبع مركز الباجور بمحافظة المنوفية حوض الرزقة رقم 6 حيث يوجد انسداد فى شبكة الصرف الزراعى منذ أكثر من عام فى منطقة حوض الرزقة رقم 6 وحوض الدلاتون التابع لقرية كوم الضبع مركز الباجور محافظة المنوفية ،لافتا في شكواه إلى تقديم أكثر من شكوى لإدارة الصرف المغطى بالباجور وإلى مديرية الصرف المغطى بشبين الكوم ولمحافظة المنوفية ولكن لم يتم الاستجابة و إصلاح العطل والإنسداد مما ترتب عليه ارتفاع منسوب المياه الجوفية فى الأرض وتلف الزرع".

‪‎وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".