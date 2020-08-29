حصاد الوزارات.. التضامن تعلن إعادة فتح 1052 حضانة في 26 محافظة

كتب محمد صبحى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:

التضامن تعلن إعادة فتح 1052 حضانة فى 26 محافظة

التعليم تضبط 3 حالات غش بامتحان الكيمياء والجغرافيا الثانوية دور ثان

الصحة تؤكد تطبيق بروتوكولات محدثة فى المستشفيات لعلاج كورونا