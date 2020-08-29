حصاد الوزارات.. التضامن تعلن إعادة فتح 1052 حضانة في 26 محافظة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:
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