اليوم السابع
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السبت، 29 أغسطس 2020 05:51 م
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حصاد الوزارات.. التضامن تعلن إعادة فتح 1052 حضانة في 26 محافظة

السبت، 29 أغسطس 2020 05:00 م
حصاد الوزارات.. التضامن تعلن إعادة فتح 1052 حضانة في 26 محافظة تلاميذ فى الحضانة
كتب محمد صبحى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 

التضامن تعلن إعادة فتح 1052 حضانة فى 26 محافظة

التعليم تضبط 3 حالات غش بامتحان الكيمياء والجغرافيا الثانوية دور ثان

الصحة تؤكد تطبيق بروتوكولات محدثة فى المستشفيات لعلاج كورونا

 


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