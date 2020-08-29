جو بايدن وكامالا هاريس يخططان لنقل مقر الحملة الانتخابية بعد عيد العمال

كتب محمد سعودي

يخطط جو بايدن المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، ونائبته كامالا هاريس إلى نقل مقر الحملة الانتخابية عقب احتفالات عيد العمال في الولايات المتحدة، إلا أنه لم يتم تحديد المكان الجديد للحملة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

ويركز جو بايدن على تناقضات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة فيما يخص مكافحة فيروس كورونا المستجد، فعلى سبيل المثال ألتقى ترامب في حديقة البيت الأبيض بأكثر من 1000 شخص جالسًا جنبًا إلى جنب، معظمهم بدون أقنعة، حتى مع تجاوز عدد القتلى في الولايات المتحدة 180 ألفًا.

وقال سيدريك ريتشموند، الرئيس المشارك في حملة بايدن وهو عضو في الكونجرس عن ولاية لويزيانا: "بايدن سيذهب إلى أي مكان يريد أن يذهب إليه". "وسنفعل ذلك بطريقة تسعد خبراء الصحة.. ليس بالطريقة غير المسؤولة تمامًا التي رأيتها في البيت الأبيض".

وأضاف ريتشموند أنها كانت "الخطة دائمًا" لجو بايدن وزميلته في الترشح كامالا هاريس السفر على نطاق أوسع بعد عيد العمال، بعدما انطلقت حملته في المنزل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولقد سخر ترامب والجمهوريون على مدى شهور من بايدن ووصفوه بأنه "يختبئ في قبو منزله"، لأن بايدن رسخ حملته من محل إقامته في ويلمنجتون بولاية ديلاوير منذ منتصف شهر مارس، عندما أوصى مسؤولو الصحة العامة لأول مرة بأن يحد الأمريكيون بشدة من التواصل الاجتماعي الوثيق.

وأجرى بايدن حملات لجمع التبرعات عبر الإنترنت وأحداث حملات ومقابلات تلفزيونية من منزله، لكنه لم يسافر إلا بشكل ضئيل لإلقاء الخطب والموائد المستديرة مع عدد قليل من وسائل الإعلام أو المؤيدين.

كانت رحلة سفره الوحيدة المؤكدة بالطائرة إلى هيوستن، حيث التقى بأسرة جورج فلويد، الرجل الأسود الذي قتل على يد ضابط شرطة أبيض من مينيابوليس في 25 مايو الماضي، مما أثار احتجاجات على مستوى البلاد.

حتى أن بعض الديمقراطيين كانوا قلقين بهدوء من أن بايدن يتنازل عن الكثير من الأضواء لترامب. لكن مساعدي بايدن دافعوا عن نهجهم. حيث قال مدير الحملة جين أومالي ديلون في (مايو): "لن نتخذ أبدًا أي خيارات تعرض موظفينا أو الناخبين للخطر".

وطوال حملته غير المعتادة في المنزل، انتقد بايدن، ترامب ووصفه بأنه غير كفء وغير مسؤول للتقليل من شأن الوباء ومنازعته علنًا بخبراء الأمراض المعدية التابعين للحكومة. فيما قال ريتشموند إن ذلك لن يتغير مع تكثيف بايدن للسفر.

وتابع: "لن نتغلب على هذا الوباء، مما يعني أنه لا يمكننا استعادة الاقتصاد وإعادة حياة الناس إلى أوطانهم، إلا إذا مارسنا بعض الانضباط والقيادة بالقدوة"، مضيفًا أن ترامب "غير قادر على فعل ذلك".