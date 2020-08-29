"جو النائم".. ترامب يسخر من بايدن ويصفه بشخص محدود الذكاء

كتبت: نهال أبو السعود

هاجم دونالد ترامب، منافسه الديموقراطي جو بايدن قائلا: "لا أريد الخسارة أمام شخص محدود الذكاء مثل جو النائم"، وقال ساخرا إنه يعتقد أن الديموقراطيين وضعوا أمامه أضعف مرشحيهم ليفوز هو بولاية ثانية. وقال ترامب إن أخطر 10 ولايات يحكمها ديموقراطيين، ولا يريدون منه التدخل لإنقاذ ما بقي منها بعد عمليات النهب والسطو المسلح المستمرة هناك، وأكد أنه إذا أرسل القوات الفيدرالية فسينهى الأمر خلال ساعة واحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابى في نيو هامبشر، إنه رجل أفعال ليس أقوال وأعطى مثالا لذلك حينما قال إنه سيحافظ على الوظائف الأمريكية للمواطنين الأمريكيين، واتخذ خطوة بناء جدار المكسيك الذى أشار إلى أنه أوشك على الانتهاء وألغى اتفاقية nafta التجارية التى فى رأيه هى الأسوأ فى التاريخ كما سحب الجنود الأمريكيين من الحروب التى لا فائده لها.