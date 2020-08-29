تفاصيل برنامج اللغة العربية والترجمة لغير الناطقين بها بألسن عين شمس

كتب محمود راغب

أعلنت د.سلوى رشاد عميد، كلية الألسن بجامعة عين شمس، فتح باب القبول ببرنامج اللغة العربية والترجمة للناطقين بغير العربية، للعام الدراسى 2020/2021، بالتماشى مع مبادرة "إدرس في مصر"، التى أطلقها د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، تحت رعاية د.محمود المتيني رئيس الجامعة، ود.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل برنامج اللغة العربية والترجمة للناطقين بغير العربية، كما يلى:

- من بين اللغات العالمية تقف اللغة العربية راسخة بما تتمتع به من شبكة العلاقات على المستويات كافة

- يقدم قسم اللغة العربية بكلية الألسن جامعة عين شمس الفرصة الذهبية لإتقان مهارات اللغة العربية.

- تقدم الكلية برنامج متميز في اللغة والترجمة بنظام الساعات المعتمدة للناطقين بغير العربية.

- برنامج اللغة العربية والترجمة للناطقين بغير العربية لا منافس له في الجامعات المصرية.

- هذا البرنامج يعد الأول والوحيد الذي يهدف إلى إعداد مترجم يجيد الترجمة بين لغته الأم واللغة العربية.

- يعد البرنامج خريجا قادرا على المنافسة في سوق العمل في موطنه الأصلي أو في الدول الناطقة بالعربية.

- يعد البرنامج خريجا في مجالات (الترجمة/ الإرشاد السياحي/ السوق الاقتصادية/ العمل الدبلوماسي ...).

- البرنامج يتكون من ثمانية فصول دراسية تتكون من 144 ساعة معتمدة موزعة بين مقررات تعلم اللغة العربية والترجمة.

- يتيح للطالب حرية اختيار أية لغة غير لغته الأم من اللغات التي تدرس بكلية الألسن (16 لغة أجنبية) لدراستها إلى جانب العربية.

- يتيح إمكانية التعليم عن بعد عند الضرورة.

- تقدم كلية الألسن تسهيلات فيما يتعلق بمصروفات الدراسة بالبرنامج.