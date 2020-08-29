تجديد حبس مستريحة بنى سويف لاتهامها بجمع أموال من المواطنين

بنى سويف - هانى فتحى

أمر المستشار محمد سيد زين الدين، قاضى المعارضات بمحكمة بنى سويف، اليوم، تجديد حبس ربة منزل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، والتحفظ على أموالها وأموال أبنائها، ومنعها من السفر، على إثر اتهامها بجمع ملايين الجنيهات من مواطنين بحجة تشغيلها وتحقيق أرباح منها.

وبدأت النيابة العامة فى بنى سويف منذ أيام التحقيق مع ربة منزل، لاتهامها بجمع وتوظيف الأموال من المواطنين، وتحفظت قوات الشرطة بمديرية أمن بنى سويف على ربة منزل تدعى "ن . ا . م" 45 عاما، مقيمة بمدينة بنى سويف، بعد إلقاء القبض عليها، عقب تجمع عدد من المودعين أسفل العقارمحل سكنها ومكتبها فى مدينة بنى سويف، للمطالبة بأموالهم .

وتقدم عدد من المواطنين ببلاغات إلى مديرية أمن بنى سويف والنيابة العامة يتهمون فيه ربة منزل بتحصيل أموال منهم بحجة توظيفها وتحقيق أرباح وعائد شهرى لهم بنسب مختلفة، إلا أنهم فى الفترة الأخيرة لم تستطع الوفاء بالتزامها معهم، قبل أن تختفى بشكل مفاجئ ويتجمع عدد من المودعين أسفل مقر مكتبها وشقتها بمدينة بنى سويف، بحثُا عنها .

وتجمهر مجموعة من الأهالى أمام مقر إحدى الشركات بمدينة بنى سويف بحثا عن سيده تمتلك شركة تقوم بتوظيف أموال الموطنين فى بنى سويف.

وفوجئ عدد من الأهالى بمحافظة بنى سويف باختفاء سيدة بعد أن قامت بإنشاء شركة لتوظيف الاموال واستولت على ملايين الجنيهات مقابل صرف أرباح تصل إلى 60% .

وأكد بعض الأهالى أن السيدة قامت بتوظيف أموالهم فى العقارات والرخام والمحاجر والعقارات وبعد أكثر من 15 سنة اختفت فى ظروف غامضة .