تجديد حبس عاطل 15 يوما لاتهامه وآخرين بالاعتداء على طالب وسرقته فى المحلة

قررت نيابة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم السبت، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات وحبس شريكاه 4 أيام بعد قيامهم بالتعدى على طالب جامعي بأسلحة بيضاء وإصابته بجروح بالغة بالرأس والقدم وسرقة متعلقاته الشخصية ومبلغ 8 آلاف جنيه، حيث كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء هيثم عطا نائب مدير الأمن لقطاع المحلة، بوصول علي .ع.ر.أ طالب جامعي لمستشفى المحلة العام مصاب بجروح قطعية بالرأس والقدم.

وبسؤال المجني عليه اتهم كل من " مصطفي.ع.س" وشهرته سمكه محبوس بالاشتراك مع كل من "محمد.ا.ا" وشهرته "حماصه الجهنمي" مسجل شقي خطر، "مصطفي.ا" بالتعدي عليه بالضرب وإحداث مابه من إصابات ، بعد أن دخلوا عليه شادر الخشب الخاص بوالده وتعدوا عليه بأسلحة بيضاء وأحدثوا ما به من إصابات وسرقوا مبلغ 8000 جنيه منه وفروا هاربين.

تم ضبط المتهم الأول وهروب المتهمين الآخرين، تحرر المحضر رقم 36765 جنح مركز المحلة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم حبس المتهم الأول 4 أيام على ذمة التحقيقات وتجديد حبسه 15 يوما، فيما نجح ضباط مباحث المركز في ضبط باقي المتهمين وإحالتهما للنيابة العامة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.