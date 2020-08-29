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اللواء جمال نور الدين يقدم واجب العزاء لأسرة نائب رئيس مدينة كفر الشيخ

السبت، 29 أغسطس 2020 11:25 م
اللواء جمال نور الدين يقدم واجب العزاء لأسرة نائب رئيس مدينة كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين يقدم واجب العزاء لأسرة سامى خليفة
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أدى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، رافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والمهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، واجب العزاء لأسرة سامي خليفة، نائب رئيس مدينة كفرالشيخ للنظافة والتجميل والتنسيق الحضارى، بمسقط رأسه بقرية الزهراء التابعة للوحدة المحلية لقرية برمبال بمركز ومدينة مطوبس.

 

وأعرب محافظ كفرالشيخ، عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان، مؤكداَ أن المهندس سامي خليفة، نائب رئيس المدينة، رحمه الله من المسئولين المتميزين في عملهم، فقد أدى عمله بإخلاص، جزاه الله خير الجزاء على اتقانه لعمله.

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