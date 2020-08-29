العشرات يسبحون بشاطئ رأس البر رغم قرار غلق الشواطئ.. صور

دمياط فريق المحافظات

شهدت شواطئ رأس البر، نزول العشرات من المواطنين لمياه البحر فى تحدٍ لقرار غلق الشواطئ أمام المواطنين فى ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وأقبل الأهالي والمصطافون على شاطئ البحر مساء اليوم، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة على الرغم من انتشار قوات الأمن على رمال الشاطئ لمنعهم من الاقتراب من المياه.

جدير بالذكر أن شواطئ رأس البر شهدت وقوع 11 حالة غرق على الرغم من غلق البحر نظرًا لعدم وجود رجال إنقاذ على الشاطئ وتسلل المواطنين لنزول البحر وقت الفجر.