اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أغسطس 2020 10:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

العشرات يسبحون بشاطئ رأس البر رغم قرار غلق الشواطئ.. صور

السبت، 29 أغسطس 2020 09:57 م
العشرات يسبحون بشاطئ رأس البر رغم قرار غلق الشواطئ.. صور العشرات يسبحون بشاطئ رأس البر رغم قرار غلق الشواطئ
دمياط فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت شواطئ رأس البر، نزول العشرات من المواطنين لمياه البحر فى تحدٍ لقرار غلق الشواطئ أمام المواطنين فى ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وأقبل الأهالي والمصطافون على شاطئ البحر مساء اليوم، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة على الرغم من انتشار قوات الأمن على رمال الشاطئ لمنعهم من الاقتراب من المياه.

جدير بالذكر أن شواطئ رأس البر شهدت وقوع 11 حالة غرق على الرغم من غلق البحر نظرًا لعدم وجود رجال إنقاذ على الشاطئ وتسلل المواطنين لنزول البحر وقت الفجر.

 

8ae59a57-7959-4ca4-a74b-7be50bcb0c63
 
52692946-805e-4405-9ba4-c4a09dfa1a19
bdea1544-3a68-4101-967c-8643ed31824c
 
 
e3499da2-1bca-4ee1-bfb6-51e464a17e83

 


محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

رأس البر

شاطئ البحر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة