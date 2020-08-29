وأضاف الحلفي - في تصريحات نقلتها قناة "السومرية نيوز" - أن العراق سيشهد "هجمة جديدة" لكورونا خلال فترة التقلبات الموسمية، وأشار إلى أن انخفاض الوفيات جراء الفيروس بنسبة 3%، أكد أن هزيمة الفيروس طبياً لا تتم إلا بوجود اللقاح أو الاستمرار لحين الوصول للمناعة الجماعية.

وسجل العراق حتى الآن أكثر من 224 ألف إصابة بفيروس كورونا، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 6000 حالة.

