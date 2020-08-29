السيطرة على حريق داخل مخيم للنازحين السوريين فى سهل البقاع بلبنان.. صور

كتب محمد سعودي

اندلع حريق داخل مخيم للنازحين السوريين فى برالياس، إحدى قرى سهل البقاع، حيث تتوسط محافظة البقاع، اليوم السبت، إلا أن قوات الدفاع المدنى اللبنانى تمكنت من السيطرة على الحريق.



إخماد حريق في مخيم للنازحين

وقالت المديرية العامة للدفاع المدنى اللبنانى عبر حسابها الرسمى على فيسبوك :"أخمد عناصر من الدفاع المدنى فى تمام الساعة 9 صباحا من تاريخ اليوم حريقاً شب فى ثلاثة خيم داخل مخيم للنازحين السوريين فى برالياس-البقاع... وقد اقتصرت الاضرار على الماديات".

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدنى اللبناني, عبر حسابها الرسمى على فيسبوك، عددا من الصور التى ترصد محاولات الدفاع المدنى السيطرة على الحريق، كما أظهرت نجاح رجال الإطفاء فى إخماد الحريق قبل أن يتنشر فى الخيام المجاورة.



الدفاع المدني اللبناني



السيطرة على حريق في مخيم للنازحين



المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني عبر فيسبوك



حريق داخل مخيم للنازحين السوريين في سهل البقاع