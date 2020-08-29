اليوم السابع
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السيرة الذاتية للواء هشام خشبة السكرتير العام الجديد بالقليوبية

السبت، 29 أغسطس 2020 11:11 ص
السيرة الذاتية للواء هشام خشبة السكرتير العام الجديد بالقليوبية اللواء هشام خشبة السكرتير العام الجديد بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت تنقلات وتعيينات لحوالى 16 قيادة محلية بـ 10 محافظات هى القاهرة والدقهلية والقليوبية وقنا وسوهاج ومطروح وبنى سويف ودمياط والاسكندرية والشرقية .

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة حريصة على ضبط منظومة العمل المحلى ودفع العمل فى عدد من الملفات المهمة بالمحافظات وعلى رأسها ملفات التصالح على مخالفات البناء والتقنين والنظافة بما يساعد فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من المحليات.

وجاء ضمن هذه الحركة تعيين هشام كمال عبد الرازق السيد خشبة السكرتير العام المساعد السابق لمحافظة القليوبية، سكرتير عاما للمحافظة، خلفا للدكتور عواد أحمد على السكرتير العام السابق الذي بلغ السن القانونية للمعاش، فيما تم تصعيد المهندس على يوسف أحمد رئيس مركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج الى سكرتير عام مساعد محافظ القليوبية لتميزه الإدارى والفنى ووصول المدينة الى مستوى متقدم فى ملفات التقنين والنظافة على مستوى المحافظة

وينشر "اليوم السابع" السيرة الذاتية للواء هشام كمال عبد الرازق خشبة سكرتير عام مساعد القليوبية السابق والسكرتير العام لمحافظة القليوبية الجديد.

- ولد اللواء هشام كمال عبد الرازق خشبة في 6 ديسمبر 1963، بمحافظة  القاهرة.

- عمل رئيسا لحي غرب القاهرة منذ 16/ 7/ 2017، وحتى اليوم.

- حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية (1986)، وببكالوريوس تجارة (1991).

- تدرج في الوظائف والخبرات العملية منها جميع الوظائف القيادية بالقوات المسلحة حتى الإحالة للتقاعد.

- عمل رئيس مركز مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.

- عمل رئيس حي الساحل.

- وعمل رئيس حي الشرابية.

- وعمل رئيس حي مصر الجديدة.

- ورئيس حي روض الفرج.

- تم ترقيته ليتولى منصب السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية.

 

 

اللواء هشام خشبة السكرتير العام المساعد الجديد بالقليوبية 2

اللواء هشام خشبة السكرتير العام الجديد بالقليوبية 2

 

اللواء هشام خشبة السكرتير العام المساعد الجديد بالقليوبية
اللواء هشام خشبة السكرتير العام الجديد بالقليوبية

 


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