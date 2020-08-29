الرئيس للمواطنين: "قبل ما تطلب منى خدمة ساعدنى فى تنفيذ اللى بنقول عليه"

كتب سمير حسنى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي يتحدث وزرائها عن الافتتاحات على الهواء بهدف مشاركة الجهد المبذول والتكلفة والتحديات التي واجهت تلك المشاريع، مضيفا: "مفيش حد في العالم كله بيقعد يفتتح مشروعات ويتكلم ويسمح للوزراء انهم يتكلموا على الهوا إلا إحنا في مصر تقريبا مفيش حد في العالم بيعمل كده إلا إحنا، والهدف مشاركة الجهد المبذول والتكلفة والتحديات".

وأشار الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية، إلى تكلفة صيانة معدات المشروعات، قائلا: "تشغيل المعدات وصيانتها 10 % من الأرقام المسجلة، ولو محصلش ده ستراجع حجم الإنتاج وده صيانة للى اتعمل.. بشرح وبتكلم كتير علشان تبقوا عارفين حكايتنا.. الصيانة 17 مليار والتشغيل بكام في السنة؟، تشغيله بفلوس وصيانته بفلوس وإلا يتراجع الإنتاج.

وأضاف الرئيس: "منبقاش عاوزين نعمل ده كله وتحملونا بأعباء وتعمل نمو غير مخطط للمشروع وترجع تقول إن المشروع مش قادر يشتغل، طبعا اللى بيتعمل فيها مش مترتب ومخطط.. لما نيجي نعمل تخطيط ويتنفذ طالما داخل الإطار يبقى مفيش مشكلة.. وهيصحل فقد للقدرة والأداء وبعدين نقول الدولة مٌقصرة معانا، قبل ما تطلب مني خدمة إنت كمان ساعدني في تنفيذ اللى إحنا بنقول عليه.. يبقى الموضوع طرفين الدولة والمواطن في تشارك المسؤولية.. مش هننجح إن إحنا نوصل ده طالما فيه تجاوز... من فضلكم شوفتوا مصر في العشرينات وإسكندرية العشرينات وهتجدوا إن الفاصل كبير بس مش إيجابي.. يا ترى إيه اللى خلانا كده وإيه اللى حصل في الخمسين ستين سنة اللى فاتوا اللى خلى فيه تراجع كده".