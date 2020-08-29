الرئيس السيسى يصل الإسكندرية لافتتاح عدد من المشروعات

كتب رامى محيى الدين

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإسكندرية لافتتاح عدد من المشروعات القومية خاصة بالبترول ومحطة معالجة الصرف وتطوير محور المحمودية وبشائر الخير .

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، صرح بذلك قال بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.



1 لحظة وصول الرئيس السيسي



لحظة وصول الرئيس السيسي