اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أغسطس 2020 11:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يصل الإسكندرية لافتتاح عدد من المشروعات

السبت، 29 أغسطس 2020 10:01 ص
الرئيس السيسى يصل الإسكندرية لافتتاح عدد من المشروعات لحظة وصول الرئيس السيسي
كتب رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإسكندرية لافتتاح عدد من المشروعات القومية خاصة بالبترول ومحطة معالجة الصرف وتطوير محور المحمودية وبشائر الخير .

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، صرح بذلك قال بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

 

1
1لحظة وصول الرئيس السيسي
Capture
لحظة وصول الرئيس السيسي

 

لحظة وصول السيسىلحظة وصول الرئيس السيسي

السيسي

الإسكندرية

تطوير محور المحمودية

بشائر الخير

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السيسى يتفقد نماذج السيارات الحديثة المجهزة للعمل بالغاز الطبيعى (صور)

الخميس، 27 أغسطس 2020 07:07 م

الرئيس السيسى يجتمع برئيس الوزراء ووزير الدفاع

الخميس، 27 أغسطس 2020 06:43 م

توفير 40 ألف وظيفة.. هكذا تحولت المحمودية من مستنقع أوبئة إلى شريان حياة

السبت، 29 أغسطس 2020 05:00 ص

الحلم أصبح حقيقة.. محور المحمودية أكبر مشروع قومى بالإسكندرية منذ سنوات.. مجموعة من الكبارى العلوية بطول 8000 متر.. 14 منطقة تنموية وكوبرى للمشاة بتصميم معمارى مميز.. ومنطقة استثمارية تضم 3 بحيرات صناعية.. صور

الجمعة، 28 أغسطس 2020 04:03 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة