الرئيس الأمريكي يعتبر احتجاج دورى السلة الأمريكى "سيدمر" اللعبة

رويترز

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن ما اعتبره نشاطا سياسيا من الرابطة الوطنية لدورى كرة السلة الأمريكى للمحترفين سيدمر اللعبة.

وقال ترامب للصحفيين "أعتقد أن ما يفعلونه فى دورى كرة السلة الأمريكى للمحترفين على وجه الخصوص سيدمر كرة السلة".

وقال إن ذلك سيشكل "تهديدا" للرابطة الوطنية لدورى كرة السلة الأمريكى للمحترفين.

وأوقف لاعبو الدورى المباريات لمدة ثلاثة أيام كجزء من احتجاج أشعله إطلاق رجل شرطة أبيض النار على جاكوب بليك، وهو رجل أسود، فى كينوشا بولاية ويسكونسن وأدى لإلغاء مباريات فى رياضات أخرى أيضا.

قالت الرابطة واتحاد اللاعبين أمس الجمعة إنه سيتم استئناف الأدوار الإقصائية اليوم السبت ضمن اتفاق يتضمن زيادة المشاركة فى التصويت فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال ترامب إن الناس لا يريدون التعرض للسياسة عندما يشاهدون الرياضة.

وأضاف "إنه أمر سيء للغاية لدورى كرة السلة الأمريكى للمحترفين وسيثبت أنه سيء للغاية أيضا لكرة القدم".