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الحكومة: منحة كاملة بطب الاسكندرية للطالب بائع الفريسكا إبراهيم عبد الناصر

السبت، 29 أغسطس 2020 08:54 م
الحكومة: منحة كاملة بطب الاسكندرية للطالب بائع الفريسكا إبراهيم عبد الناصر هانى يونس المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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أكد هانى يونس ، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، تواصل مع الشاب إبراهيم ، بائع الفريسكا الحاصل على مجموع 99.6 % فى الثانوية العامة ، مضيفا أن وزير التعليم العالى  ، وافق على منحة كاملة للشاب الذى اختار كلية طب جامعة الإسكندرية .


وتداول رواد موقع تويتر، حوار "فيديو" لبائع فريسكا على شاطئ البحر، حصل على مجموع 99.6 % حيث من المقرر أن يلتحق بكلية الطب البشرى العام الحالي، كما أشادوا بذلك الشاب ورغبته في تحقيق هدفه.  


وقال ابراهيم بائع الفيرسكا خلال حواره مع أحد رواد أحد الشواطئ، أن اسمه إبراهيم عبد الناصر، ومن المقرر التحاقه بكلية طب بشرى العام الحالي ، وأنه قد حصل على مجموع 99.6 %، وخريج مدرسة 25 يناير بمحافظة الإسكندرية.

 
اتن

 


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