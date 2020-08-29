اليوم السابع
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التموين تبدأ صرف مقررات شهر سبتمبر لأصحاب البطاقات الثلاثاء

السبت، 29 أغسطس 2020 12:00 م
التموين تبدأ صرف مقررات شهر سبتمبر لأصحاب البطاقات الثلاثاء الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة

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تبدأ شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية المدعمة لاصحاب البطاقات التموينية ، ضمن مقررات شهر سبتمبر المقبل اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا .
 
ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول، وكذلك طرح الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%.
 
كما تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمد فروع ومخازن الشركات التابعة بالسلع طوال الوقت، وكذلك زيادة المعروض من المنتجات، إضافة إلى استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين في مواعيدها .
 
 
 
 
 

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