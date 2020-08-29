اليوم السابع
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البابا تواضروس يبحث ملف الأديرة مع مسئول الشؤون الرهبانية بالكنيسة

السبت، 29 أغسطس 2020 08:31 م
البابا تواضروس يبحث ملف الأديرة مع مسئول الشؤون الرهبانية بالكنيسة البابا تواضروس يبحث ملف الأديرة مع مسئول الشؤون الرهبانية بالكنيسة
كتب مايكل فارس

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم السبت، الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والمسؤول عن الشؤون الرهبانية، ودار الحديث خلال اللقاء حول بعض الأمور التي تخص بعض الأديرة في مصر.
 
 
وكان البابا تواضروس الثاني ،  استقبل  أمس الجمعة،  الأنبا أرساني أسقف إيبارشية هولندا ن حيث عرض الأنبا إرساني خلال اللقاء، تقريرًا حول الخدمة في الإيبارشية والمشروعات الكنسية الجديدة  في أمستردام ولاهاي، والاحتياج إلى آباء كهنة لتغطية احتياج الخدمة بين كنائس الإيبارشية ،و اطمأن قداسة البابا على سلامة الخدمة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد،  مشددًا على أهمية استمرار متابعة كافة الإجراءات الصحية الواجبة لمواجهة هذه الجائحة.
 
والسبت الماضى، احتفلت إيبارشية هولندا، بعيد إعلان صعود جسد السيدة العذراء مريم، وذلك بإقامة صلاة العشية التي أقيمت بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بأمستردام، وصلى صلاة العشية نيافة الأنبا أرساني أسقف الإيبارشية، وشهدت العشية مشاركة شعبية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي نهاية الصلوات أجريت دورة السيدة العذراء مصحوبة بمجموعة من الألحان والمدائح المناسبة.
 
 
 
 

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دير

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