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الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان الإيمان والعلم

السبت، 29 أغسطس 2020 12:46 ص
الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان الإيمان والعلم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن خطبة الجمعة المقبلة ستكون بعنوان، الإيمان والعلم، لبيان أن الإيمان الصحيح والعلم يلتقيان ويتكاملان ولا يتناقضان أبدا، ومؤكدا فى بيان اليوم، أن الإيمان الصحيح يدفع إلى العلم النافع، ويَبنى عليه فى تحقيق مصالح البلاد والعباد، وأن الخطبة ستكون أيضا في حدود 10 دقائق وبذات ضوابط إقامة الجمعة أمس.

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر والتقدير لقيادات وزارة الأوقاف بديوان عام الوزارة والمديريات الإقليمية وجميع العاملين بالأوقاف على اختلاف درجاتهم الوظيفية، لنجاحهم فى عملهم على عودة صلاة الجمعة في المساجد.

وتابع جمعة: "أخص بالذكر جميع الأئمة والقائمين على العمل بالمساجد على ما بذلوه من جهد يذكر فيشكر في الإعداد المتميز لعودة صلاة الجمعة، مما أدى إلى إتمام الصلاة بلا أي مخالفات أو تجاوزات، والحمد لله الذي أكرمنا بوعي وحضارة شعب مصر العظيم".

وفيما يلى ضوابط فتح المساجد لصلاة الجمعة التى وضعتها وزارة الأوقاف:

1. تكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق.

2. مراعاة التباعد بما يعادل متر ونصف المتر بين المصلين.

3. ارتداء الكمامة.

4. إحضار المصلى الشخصي. 

5. فتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة

6. الاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط

7. عدم فتح دورات المياه.

8. عدم فتح أو دور المناسبات.

9. عدم زيارة الأضرحة.

10. عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه.

11. عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد 

12. فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف

13. في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف وعدم إقامة.الجمعة في المسجد

14. الأوقاف تؤكد أنه لا حرج على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال فترة الفتح الجزئى.


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